Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?

First News Media22:00 - 11 / 02 / 2026
Известный инфлюенсер Фидан Зейн заявила, что стала жертвой мошенничества со стороны руководителя сети салонов «Beautytime» Кёнюль Гамзаевой.

Как сообщает OLAY, блогер обратилась в соцсетях с заявлением в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел:

«Мы с Азериной стали жертвами обмана со стороны руководителя сети салонов «Beautytime» Кёнюль Гамзаевой, которая злоупотребила нашим доверием, в результате чего мы понесли крупный материальный и моральный ущерб. Уже два месяца Хатаинское отделение полиции ведет расследование, однако серьёзных мер принято не было, и нанесённый мне ущерб до сих пор не возмещён. Просим провести объективное расследование. Пусть закон и справедливость восторжествуют».

Блогер отметила, что раньше они с К.Гамзаевой вели совместный бизнес:

«Мы с Кёнюль Гамзаевой открыли совместный бизнес. Я поверила в это дело, продала свой участок и автомобиль, вложила все средства в бизнес. Но в итоге меня обманули. Мои 150 тысяч манатов были присвоены».

В ответ на запрос сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов, сообщил, что в Хатаинском РУП ведётся расследование:

«По результатам расследования будут приняты юридические меры».

