Российский бизнесмен Вугар Юсифов был задержан перед вылетом в Азербайджан

Обвиняемый в мошенничестве и проходящей по уголовному делу бывшего вице-мэра Сургута (ХМАО) по строительству Виталия Шарова и директора департамента имущественных отношений Алексея Дворникова российский бизнесмен Вугар Юсифов пытался покинуть Россию, сообщает Ura.ru.

Источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства, что его задержали в Москве с билетом в Азербайджан на руках.

«Юсифов планировал покинуть город Сургут и улететь в Азербайджан. Летел в Москву, там его уже ждали силовики», — комментирует инсайдер.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали фиктивный аукцион по продаже муниципального имущества АО «Агентство воздушных сообщений». В качестве участника торгов была введена организация, подконтрольная знакомому индивидуальному предпринимателю — предположительно, актив и достался Юсифову. Создав условия для устранения потенциальных конкурентов и передав информацию, фигуранты обеспечили ему победу на торгах.

Акции агентства потом были проданы по заниженной стоимости, как считает следствие. Всего бюджет Сургута недополучил 120 миллионов рублей. Решение о приватизации агентства проводилось через городскую думу, при этом, экс-мэр Андрей Филатов обосновал депутатам целесообразность продажи актива по такой цене его убыточностью, «чтобы собака на сене не сидела».