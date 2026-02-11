Новая архитектура сотрудничества: разбираем Хартию стратегического партнерства Азербайджан-США

Баку и Вашингтон официально закрепили переход двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

Новый формат взаимодействия выводит сотрудничество двух стран на качественно иной этап и рассматривается как символический и практический шаг к укреплению региональной стабильности, безопасности и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

«Хартия о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки», подписанная 10 февраля в Баку Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, стала логическим продолжением исторической встречи в Вашингтоне. Тогда лидеры двух стран подписали межправительственный Меморандум о создании Стратегической рабочей группы для подготовки данного документа.

Данная Хартия имеет особое значение с точки зрения формирования институциональной основы партнерства между двумя странами и отражает высокий уровень взаимного доверия между государствами, закладывая прочный фундамент для дальнейшего развития отношений между США и Азербайджаном.

Для более полного и глубокого понимания сути документа, состоящего из четырех разделов, проанализируем, пункт за пунктом, его ключевые положения, в том числе, с точки зрения отражения принципиальных подходов Азербайджана и международного права.

«Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Соединенных Штатов Америки:

• Вновь подтверждают свою поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга как основы их двусторонних отношений;

• Исходят из Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно создания Рабочей группы по разработке Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, подписанного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия;

• Подтверждают важность своего стратегического партнерства в областях, представляющих взаимный интерес и приносящих общую выгоду, включая региональную связность, экономические инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности;

• Подчеркивают общее стремление к укреплению отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в дипломатической, экономической, энергетической, технологической областях и сфере безопасности;

• Утверждают жизненную важность привлечения не только государственных структур, но и частного сектора обеих стран к планированию и реализации стратегического партнерства и расширенного сотрудничества».

Как видно, Хартия начинается с положения первоочередной значимости – правительства Азербайджана и США вновь подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга как основы их двусторонних отношений. Это фундаментальное положение задает политико-правовую рамку всему документу, подчеркивая приверженность сторон принципам международного права, взаимного уважения и равноправия.

Далее речь идет о формировании комплексной и устойчивой архитектуры сотрудничества, охватывающей ключевые элементы двусторонней и региональной повестки. Фактически тем самым закладывается системная модель партнерства, рассчитанная на долгосрочную перспективу и ориентированная на совместное реагирование на стратегические вызовы.

Региональная связность, в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита

Закрепив эти базовые принципы, стороны переходят к практическому наполнению стратегического партнерства точечным взаимодействием по отдельным направлениям. Первый раздел Хартии имеет исключительное значение с точки зрения придания стратегическому партнерству практического измерения через реализацию инфраструктурных и логистических проектов.

«Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены работать вместе для продвижения региональной связности с упором на Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор) посредством сотрудничества в области развития наземной, морской и воздушной транспортной инфраструктуры; энергетической и информационной связности; содействия торговле и транзиту; таможенного контроля и пересечения границ; международной мультимодальной логистики и других смежных областей. Они признают значимость «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) как проекта мультимодальной связности, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей вовлеченных стран, а также раскроет потенциал региона для международной торговли и транзита в соответствии с Вашингтонской декларацией мирного саммита от 8 августа 2025 года.

Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены работать над улучшением делового климата, торговых и инвестиционных потоков для продвижения двусторонних экономических отношений, опираясь на продуктивную историю азербайджано-американских отношений, результатом которых стало осуществление таких проектов, как «Контракт века», «Южный газовый коридор», и которые принесли пользу обеим сторонам и региону в целом благодаря тесному сотрудничеству. С этой целью:

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сотрудничество для стимулирования экономического роста и региональной связности с упором на развитие Среднего коридора в энергетическом, транспортном и цифровом инфраструктурных секторах, в том числе посредством развития TRIPP и других проектов;

2. Признавая важность региональной связности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены изучить возможности для мобилизации инвестиций государственного и частного секторов в энергетический и транспортный сектора, а также в развитие цифровой инфраструктуры;

3. Признавая стратегическую важность Азербайджанской Республики как надежного партнера в сфере энергетической безопасности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять энергетическое сотрудничество, в том числе в нефтяном, газовом и электроэнергетическом секторах на двусторонней основе и посредством партнерства с третьими странами в целях реализации совместных проектов, таких как проекты интерконнекторов, и диверсификации маршрутов поставок;

4. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены углублять сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики;

5. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки выражают намерение сотрудничать в содействии транзиту критически важных минералов через Средний коридор на мировые рынки».

Таким образом, Азербайджан и США фактически закрепляют намерение совместно участвовать в формировании новой геоэкономической конфигурации региона. Это приобретает особую значимость на фоне трансформации глобальных энергетических и транспортных маршрутов, изменения логистической архитектуры Евразии и усиления конкуренции за контроль над транзитными потоками. Речь идет о создании условий для более быстрого и дешевого движения транзитных потоков по региону, что усиливает экономическую устойчивость и конкурентоспособность Евразии. Привлечение инвестиций, включая частный капитал, означает, что сотрудничество строится не только на государственных инициативах, но и на реальных рыночных механизмах, что повышает шансы на успешную реализацию проектов.

Примечательно, что в этом разделе особо подчеркнуто значение «маршрута Трампа» (TRIPP) как мультимодального проекта, обеспечивающего беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, а также раскрывающего международный торгово-транзитный потенциал региона, в том числе в рамках Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора). Все это крайне важно с точки зрения двустороннего подтверждения договоренностей, достигнутых на историческом Вашингтонском саммите мира.

Отдельное значение имеет акцент на гражданской ядерной энергетике и транзите редких минералов, что указывает на расширение взаимодействия в стратегически важных и перспективных секторах, которые играют ключевую роль в современных энергетических и технологических цепочках поставок.

Важными направлениями сотрудничества определены сферы искусственного интеллекта и космической промышленности, инвестиции в цифровую инфраструктуру, включая развитие дата-центров в нашей стране, поддержка совместных исследований и разработок, а также инновационных платформ в области кибербезопасности и ИИ.

Другими словами, данный раздел показывает, что партнерство между Азербайджаном и США выходит за рамки чисто политического диалога и превращается в практическую платформу для масштабных экономических и инфраструктурных проектов.

Сотрудничество в области безопасности

В то время как первые разделы Хартии акцентируют экономическое и инфраструктурное измерение партнерства, раздел о безопасности закрепляет его политико-стратегическую основу:

«Мир на Южном Кавказе отвечает общим интересам Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки, а сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки приносит пользу обеим странам, а также международному и региональному миру и безопасности. Соединенные Штаты глубоко ценят вклад Азербайджана в международные миротворческие усилия, в рамках которых азербайджанские силы служили вместе с Соединенными Штатами и партнерами по коалиции для укрепления международной и региональной безопасности.

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширить сферу своего оборонного сотрудничества и взаимодействия в области безопасности, включая продажу оборонной продукции;

2. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки, учитывая их общую приверженность борьбе с угрозой терроризма, намерены расширять существующее сотрудничество в области борьбы с терроризмом;

3. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры;

4. Принимая во внимание серьезные вызовы, с которыми сталкивается Азербайджанская Республика в связи с загрязнением наземными минами и другими взрывчатыми веществами, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в области наращивания потенциала гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий».

Анализируя данный раздел, можно отметить, что в условиях нарастающей глобальной нестабильности и усиления транснациональных угроз сотрудничество Азербайджана и США в сфере безопасности приобретает стратегическое значение. Оно выступает ключевым механизмом поддержания региональной устойчивости, сдерживания возможных эскалаций и укрепления общей безопасности на Южном Кавказе, где пересекаются интересы различных внешних акторов.

Особое значение в Хартии придается вопросам, напрямую затрагивающим безопасность. В документе подчеркнута проблема минной угрозы, с которой сталкивается Азербайджан, а также выражено намерение совместно развивать потенциал гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий. Это имеет критическую практическую ценность, поскольку в нашей стране до сих пор продолжаются случаи гибели и получения тяжелых травм из-за взрывоопасных остатков войны. Таким образом, сотрудничество в этой сфере способно не только усилить общую безопасность, но и непосредственно спасать человеческие жизни и способствовать восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях.

Институциональная база и реализация

Закрепив стратегические приоритеты в сферах инфраструктуры, экономики, технологий и безопасности, стороны переходят к не менее важному элементу - механизму их практической реализации. Данный раздел отражает понимание того, что долгосрочное стратегическое партнерство невозможно без четкой институциональной базы, которая превращает декларации в конкретные проекты и результаты:

«Признавая общее стремление к выполнению обязательств, вытекающих из настоящей Хартии, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки могут в рамках существующей структуры стратегического партнерства создавать рабочие группы по направлениям сотрудничества, включая экономику и торговлю, энергетику, связность, ИИ и цифровое развитие, а также безопасность и оборону.

В течение трех месяцев с момента подписания настоящей Хартии соответствующие рабочие группы намерены определить перечень проектов и дорожные карты по их реализации. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены проводить регулярные встречи не реже одного раза в год в рамках настоящей Хартии и могут создавать другие диалоговые платформы по мере необходимости и по взаимному согласию для реализации своего партнерства».

Как видно, документ предусматривает создание механизмов регулярного диалога и платформ, включая проведение встреч в экономической и торговой сферах, для реализации стратегического партнерства между двумя странами. Создание рабочих групп по ключевым направлениям и установленный график для формирования перечня проектов и дорожных карт демонстрируют прагматичный подход – то есть, Хартия нацелена на оперативное внедрение совместных инициатив. Все это подтверждает, что партнерство будет развиваться динамично, адаптируясь к новым вызовам и возможностям.

В целом, этот раздел можно считать «механическим сердцем» документа - он закладывает системный механизм управления сотрудничеством и обеспечивает его устойчивость в долгосрочной перспективе.

***

В целом Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США представляет собой исторический документ, который не только символизирует, но и институционально закрепляет новый этап двусторонних отношений. Она отражает переход от ситуативного сотрудничества к системной, долгосрочной и взаимовыгодной архитектуре взаимодействия, в основе которой – как декларации, так и практические проекты, механизмы реализации и устойчивые каналы диалога.

Документ демонстрирует решимость обеих сторон выстраивать партнерство, опирающееся на взаимные интересы и общие цели, включая укрепление региональной стабильности, обеспечение энергетической и транзитной безопасности, развитие инфраструктуры, цифровых технологий и инноваций, а также совместное противодействие современным вызовам.

В стратегическом измерении Хартия закрепляет за Азербайджаном роль ключевого евразийского узла, способного стать опорой региональной связности и устойчивости, а за США - роль надежного партнера, готового инвестировать в инфраструктуру, безопасность и развитие перспективных отраслей. В этом смысле документ не просто фиксирует текущее состояние отношений, а задает траекторию их развития на годы вперед, усиливая потенциал совместного влияния на глобальные процессы и создавая основу для устойчивого мира в регионе и за его пределами. Таким образом, Хартия не просто фиксирует новый статус отношений Баку и Вашингтона, а формирует долгосрочную стратегическую платформу, способную стать одним из ключевых факторов устойчивости Евразии.