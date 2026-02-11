Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

Подписанная между правительствами США и Азербайджана Хартия о стратегическом партнерстве также обеспечивает нам преимущество. Эта Хартия является историческим документом.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: «Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия – ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество».