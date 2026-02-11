Малейка Аббасзаде: Ученики, окончившие 9-й класс, будут сдавать выпускной экзамен по новому формату и в 11-м классе

Ежегодно с Министерством науки и образования ведутся постоянные обсуждения относительно того, какие критерии курикулума будут использоваться, а какие нет. Потому что мы, в частности, всегда анализируем результаты выпускных экзаменов и на их основе формируем программу приема на следующий год. Программа приема объявляется заранее.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, программа приема основывается на программе средней школы: «В программе приема количество тем, преподаваемых в средней школе, может уменьшиться, но не может увеличиться. Лишь один раз в программе приема были внесены изменения. В 2020 году мы одержали Победу в 44-дневной Отечественной войне и в связи с этим данные факты были добавлены в предмет «История». Считаю, что никто не может возражать против этого. Потому что история изменилась и это событие мы все пережили вместе».

Председатель ГЭЦ отметила, что обновление содержания учебников, написание нового курикулума и определение критериев являются постоянно продолжающимся процессом: «Мы внимательно отслеживаем этот процесс. Мы обсуждаем с Министерством науки и образования какие темы будут включены в экзамен и это определяется на основе совместного решения».

М. Аббасзаде также коснулась применения предмета «Английский язык» на выпускных экзаменах: «Выпускной экзамен по английскому языку проводится для всех учащихся. Год назад мы применили новую модель экзамена для IX классов. По этой модели учащиеся, окончившие IX класс, в XI классе также будут сдавать выпускной экзамен в новом формате. В настоящее время эти учащиеся обучаются в X классе и в 2027 году готовятся к написанию эссе в соответствии с новой моделью».