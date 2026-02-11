 Обсуждена региональная ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media19:00 - Сегодня
Обсуждена региональная ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе - ФОТО

Обсуждена региональная ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись 11 февраля в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с делегацией во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

Было отмечено, что на встрече обсуждались отношения Азербайджана с арабскими странами, Лигой арабских государств и Арабским парламентом в целом, ситуация с безопасностью в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа, израильско-палестинский конфликт, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что развитие отношений с мусульманскими, в том числе арабскими, странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Было отмечено, что Азербайджан всегда стремился к обеспечению стабильности, безопасности и мира в регионе, была подчеркнута важность наращивания усилий по предотвращению конфликтов и войн. Была выражена солидарность в отношении важности усилий по урегулированию текущей ситуации в секторе Газа.

Было отмечено, что в контексте палестинского вопроса Азербайджан поддерживает принцип "двух государств", нормы и принципы международного права, а также вариант решения согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

Кроме того, была подчеркнута важность посреднических усилий, предпринятых Азербайджаном в последние годы.

Министр Джейхун Байрамов предоставил гостям подробную информацию о прошлом конфликте, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

