Сестры Белла и Джиджи Хадид оказались замешаны в скандале с Эпштейном.

Об этом сообщает Gazetta Express.

Согласно новым опубликованным министерством юстиции США документам, в одной из электронных переписок упоминаются модели Джиджи и Белла Хадид. У Эпштейна спрашивают об успехе сестер Хадид на подиуме. Бывший финансист отрицал, что в этом замешан отец, который оплатил карьеру. Он заявлял, что модели «просто» оказывали интимные услуги «нужным людям» и «следовали указаниям».