WhatsApp полностью заблокировали в России

Мессенджер WhatsApp оказался фактически полностью заблокирован на территории России. Домен сервиса исчез из списка DNS-серверов Роскомнадзора. До этого из базы также был удален домен YouTube, передаетthe-geek.ru.

Речь идет о Национальной системе доменных имен (НСДИ), которая была создана после вступления в силу "закона о суверенном Рунете". Именно из нее и был удален домен WhatsApp. При этом в других DNS-серверах он по-прежнему числится.

Обойти ограничения через альтернативные DNS внутри страны невозможно. Согласно действующему законодательству, российские интернет-провайдеры обязаны подключаться к НСДИ.