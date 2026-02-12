 Ким Чен Ын определился с преемником? | 1news.az | Новости
В мире

Ким Чен Ын определился с преемником?

First News Media10:28 - Сегодня
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) выяснила, что Ким Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, находится на стадии фактического назначения его преемником.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских депутатов.

В разведслужбе обратили внимание, что Ким Чжу Э продолжает присутствовать на важных для страны мероприятиях, таких как торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца. Кроме того, она участвует в обсуждениях некоторых политических вопросов. Также изменилась и сама формулировка NIS по отношению к дочери Ким Чен Ына, указали в издании.

«Ранее NIS использовала выражение «обучение преемника», однако сегодня прозвучала формулировка «стадия назначения преемником», — говорится в публикации.

Точный возраст Ким Чжу Э неизвестен, однако южнокорейские разведчики считают, что она родилась в 2013 году. Также они выяснили, что у Ким Чен Ына и его супруги Ри Соль Чжу есть еще старший сын и младший ребенок, пол которого неизвестен.

При этом южнокорейские чиновники и эксперты выражают сомнения по поводу того, что Ким Чжу Э действительно может стать руководителем страны, поскольку в КНДР довольно властная структура правления. Кроме того, указывается на то, что 41-летний Ким Чен Ын молод, не имеет серьезных проблем со здоровьем и у него есть другие дети.

Источник: Gazeta.ru

