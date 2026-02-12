В Азербайджане пенсионный капитал увеличен с учетом инфляции - ПОДРОБНОСТИ

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана «Об индексации трудовых пенсий», с учетом годового уровня индекса потребительских цен проведена индексация сумм пенсионного капитала, зафиксированных до 1 января 2026 года в страховой части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее:

«Таким образом, повышение было проведено не только по трудовым пенсиям, но и по пенсионному капиталу. В соответствии с распоряжением, пенсионные капиталы увеличиваются с учетом годового уровня инфляции за 2025 год. По данным Государственного комитета статистики, годовая инфляция в 2025 году составила 5,6%. Это означает, что пенсионные капиталы граждан по состоянию на 1 января 2026 года были увеличены на 5,6%. Так, если пенсионный капитал гражданина составляет 40 тысяч манатов, к его накоплениям добавляется 2 240 манатов. В результате пенсионный капитал данного гражданина достигает 42 240 манатов».

Подытоживая Вугар Байрамов отмечает, что индексация пенсионного капитала направлена на защиту накопленных средств от инфляции и её цель минимизировать влияние роста цен на эти средства.