 Иран ударил по дату-центру Amazon в Бахрейне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран ударил по дату-центру Amazon в Бахрейне

First News Media08:55 - Сегодня
Иран ударил по дату-центру Amazon в Бахрейне

Иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по расположенному в Бахрейне дата-центру американской компании Amazon.

Об этом, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает агентство Fars.

В документе говорится, что дата-центр Amazon в Бахрейне, являющийся крупнейшим на Ближнем Востоке центром обработки данных США, подвергся атаке дронов КСИР. Операция была проведена для определения роли таких дата-центров в поддержке военной и разведывательной деятельности Соединенных Штатов против Ирана.

4 марта государственное телевидение Исламской Республики заявило, что Иран запустил новую волну ракетных ударов.

Поделиться:
411

Актуально

Мнение

Энергетика без иллюзий: ставка на газ в эпоху кризисов

Экономика

Микаил Джаббаров: 2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных ...

Политика

Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

В мире

В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

В мире

На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Тегеран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Китай пообещал наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Сбой на ТЭС привел к перебоям газа в Гаване

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

МИД Ирана: Из-за удара по начальной школе в Минабе погибли до 160 человек - ОБНОВЛЕНО

Анна Акопян сообщила, что разошлась с Николом Пашиняном

Последние новости

Из TikTok - за решетку: в Баку арестован водитель-автохулиган - ВИДЕО

Сегодня, 11:28

На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Сегодня, 11:25

Микаил Джаббаров: 2025 год стал знаковым с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана

Сегодня, 11:22

В Геранбое пять человек госпитализированы после столкновения двух авто

Сегодня, 11:20

Тегеран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Сегодня, 11:15

Самир Шарифов: Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих стабильность за счет соблюдения фискальной дисциплины

Сегодня, 11:12

Министр: Доля ненефтегазового сектора в ВВП выросла до 71,5 процента

Сегодня, 11:10

Стало известно, когда объявят представителя Азербайджана на «Евровидении-2026»

Сегодня, 11:07

Китай пообещал наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня

Сегодня, 10:55

Сбой на ТЭС привел к перебоям газа в Гаване

Сегодня, 10:52

Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

Сегодня, 10:47

Рютте: НАТО готово к активации «красной кнопки»

Сегодня, 10:43

В Гяндже домашние роды закончились смертью младенца

Сегодня, 10:40

В Шеки 64-летнего мужчину насмерть ударило током

Сегодня, 10:37

МИД Ирана: на борту затопленного IRIS Dena находились не менее 130 моряков

Сегодня, 10:35

HONOR открыл второй фирменный магазин в Азербайджане с первым сервисным центром бренда - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

New York Post пишет о превращении Центра Гейдара Алиева в международный центр искусства

Сегодня, 10:30

Американцы считают, что политика Трампа в Иране повысила риски для США

Сегодня, 10:25

Ушла из жизни героиня вирусных роликов в TikTok «маклер биби»

Сегодня, 10:18

В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

Сегодня, 10:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50