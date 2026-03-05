Иран ударил по дату-центру Amazon в Бахрейне

Иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по расположенному в Бахрейне дата-центру американской компании Amazon.

Об этом, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает агентство Fars.

В документе говорится, что дата-центр Amazon в Бахрейне, являющийся крупнейшим на Ближнем Востоке центром обработки данных США, подвергся атаке дронов КСИР. Операция была проведена для определения роли таких дата-центров в поддержке военной и разведывательной деятельности Соединенных Штатов против Ирана.

4 марта государственное телевидение Исламской Республики заявило, что Иран запустил новую волну ракетных ударов.