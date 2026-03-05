Энергетика без иллюзий: ставка на газ в эпоху кризисов

Баку в очередной, уже двенадцатый по счёту раз стал местом проведения одного из важнейших международных мероприятий, привлекающих внимание политиков, экспертов и представителей энергетической отрасли к вопросам формирования новой архитектуры энергетической безопасности Европы.

Речь идёт о традиционных заседаниях Консультативных советов по Южному газовому коридору и по зеленой энергетике, которые за последние годы превратились в значимую площадку для обсуждения будущего энергетических поставок на европейский континент.

Проведение этих встреч в Баку отражает растущую роль Азербайджана как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов и одновременно как важного транзитного узла, связывающего энергетические рынки Каспийского региона и Европы. Южный газовый коридор, включающий систему магистральных газопроводов, стал одним из центральных элементов стратегии диверсификации поставок газа в Европу, особенно в условиях сохраняющейся нестабильности на традиционных направлениях импорта.

ЮГК как стратегический фактор европейской энергобезопасности

Как и в предыдущие годы, центральным событием заседаний стало выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако на этот раз его выступление прозвучало в тот момент, когда европейская энергетическая система вновь оказалась под давлением сразу нескольких факторов — ужесточения санкционной политики ЕС в отношении России, военной эскалации вокруг Ирана и рисков, связанных с безопасностью транзита через Ормузский пролив, что придало ему особую смысловую нагрузку.

Неслучайно, практически уже с первых минут своего выступления президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что несмотря на изменчивую международную конъюнктуру, партнёрство между Азербайджаном и европейскими институтами на протяжении всего этого времени оставалось устойчивым, а сотрудничество — конструктивным.

Глава государства подчеркнул, что инициатива Южного Газового Коридора за двенадцать лет своего развития прошла через различные политические и экономические кризисы, однако смогла не только сохранить свою актуальность, но и доказать практическую жизнеспособность. Проект, который на ранних этапах нередко воспринимался скептически и рассматривался лишь как одна из возможных альтернативных транспортных схем — своего рода подстраховка на случай перебоев в традиционных направлениях поставок, — в итоге превратился в устойчивый элемент энергетической инфраструктуры, связывающей Каспийский регион с европейскими рынками.

В условиях, когда энергетическая безопасность всё чаще определяется не только экономическими расчётами, но и геополитическими факторами, подобная оценка фактически переводит Южный газовый коридор из категории обычного инфраструктурного проекта в разряд системообразующих элементов европейской энергетической архитектуры.

Иными словами, речь идёт уже не просто о поставках определённых объёмов природного газа, а о формировании долгосрочного механизма диверсификации энергетических источников Европы. Именно поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что число европейских стран, участвующих в проекте Южного Газового Коридора и получающих азербайджанский газ, всего за несколько лет заметно увеличилось — с трёх до десяти государств из них восемь являются членами ЕС.

Ключевой частью речи стало описание производственных перспектив. Тем самым европейским партнёрам был направлен достаточно прозрачный сигнал: Азербайджан располагает ресурсной базой для увеличения экспорта, однако наращивание поставок возможно лишь при условии долгосрочных контрактов и совместных инвестиций в инфраструктуру.

Почему в Европе хотят азербайджанский газ, но не торопятся вкладываться в инфраструктуру поставок

Подобная постановка вопроса неслучайна. На протяжении последних лет в Европейской Комиссии сохранялась сдержанная позиция в отношении финансирования новой газовой инфраструктуры. Она была обусловлена приоритетами энергетического перехода и стремлением сократить вложения в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива. В рамках этой логики развитие газовых транспортных мощностей рассматривалось в Брюсселе скорее как временная мера, нежели как долгосрочный элемент энергетической стратегии.

Тем не менее Баку продолжает настаивать на необходимости расширения мощностей ЮГК. Очевидно, расчёт делается на то, что на фоне продолжающегося энергетического кризиса, санкционного давления на Россию и сохраняющейся нестабильности на ближневосточном направлении европейские институты будут вынуждены пересмотреть первоначально осторожный подход.

В этой логике Азербайджан фактически предлагает Европе прагматический компромисс, заключающийся в предоставлении дополнительных гарантированных объёмов газа в обмен на участие в финансировании инфраструктуры, которая позволит обеспечить кратко- и среднесрочную устойчивость энергоснабжения ЕС.

С азербайджанской точки зрения такая позиция выглядит вполне рациональной. Ведь если бы европейские структуры ранее поддержали инициативу по увеличению пропускной способности Южного газового коридора, нынешний энергетический кризис, вызванный глобальными потрясениями и геополитической нестабильностью, мог бы оказаться для европейской экономики менее болезненным.

При этом азербайджанская сторона фактически указывает на существующее противоречие между стратегическими декларациями и практическими потребностями европейской энергетики. С одной стороны, в Брюсселе сохраняется ориентация на ускоренный «зелёный» переход, а с другой — реальные условия мировой энергетики и периодически возникающие кризисы вновь подтверждают, что природный газ остаётся важным элементом обеспечения энергетической безопасности Европы на переходном этапе.

Зеленая энергетика как дополнение газовой стратегии

Тем не менее риторика Брюсселя по-прежнему строится на необходимости балансировать между задачами энергетической безопасности и долгосрочными климатическими обязательствами. Здесь подчеркивают, что развитие партнёрства с Азербайджаном должно сопровождаться инвестициями в возобновляемую энергетику, энергоэффективность и декарбонизацию, дав тем самым понять, что ЕС, признавая важность азербайджанского газа, не намерен отходить от курса на «зелёный» переход.

При этом Азербайджан не выступает против подобной повестки и сам активно предлагает проекты в сфере зелёной энергетики. Однако в Баку рассчитывают на более прагматичный подход со стороны европейских партнёров, исходя из текущих реалий энергетического рынка. Доступный и относительно недорогой газ сегодня необходим Европе как элемент кратко- и среднесрочной энергетической стабильности. Именно поэтому взаимодействие с ЕС по этому направлению продолжается, а рост числа европейских стран-потребителей азербайджанского газа через систему ЮГК подтверждает, что этот диалог остаётся вполне результативным и продолжит оставаться таковым на всю обозримую перспективу.

Ильгар Велизаде