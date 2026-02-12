Вынесен приговор работнику кладбища, занимавшемуся кражей золотых коронок у умерших

Вынесен приговор мужчине, который снимал золотые зубные коронки у умерших.

По данным Qaynarinfo, мужчина, работавший на Ясамальском кладбище разнорабочим, неоднократно извлекал золотые зубные коронки у тел умерших перед их погребением.

Ясамальский районный суд признал его виновным по статьям 177.2.2 и 245 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

На суде подсудимый признал свою вину и объяснил свои действия материальными трудностями.

По данному делу были признаны два потерпевших. Общая сумма причинённого им ущерба составила 1370 манатов.