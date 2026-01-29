 Зеленский: Мы готовы к переговорам в любой стране, за исключением России и Беларуси | 1news.az | Новости
Зеленский: Мы готовы к переговорам в любой стране, за исключением России и Беларуси

First News Media00:01 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова к переговорам в любой стране, за исключением России и Беларуси.

Oб этомукраинский лидер заявил украинским журналистам.

«Мы готовы поддержать предложения США, можем встретиться на территории Америки, Европы, любой нейтральной страны, в любом государстве — за исключением России и Беларуси. Для нас нет разницы, будет ли это Майами или Абу-Даби. Главное — чтобы был результат», — подчеркнул Зеленский.

