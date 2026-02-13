Министр Худатян и посол Копыркин обсудили вопрос продления работы Армянской АЭС

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян и посол РФ в Армении Сергей Копыркин обсудили вопрос продления сроков эксплуатации второго энергоблока Мецаморской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба министерства, передают армянские СМИ.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока" Мецаморской АЭС, говорится в сообщении. "Обсуждались также вопросы развития инфраструктуры, а также ряд других тем, представляющих двусторонний интерес", - добавили в пресс-службе.

Стороны подчеркнули важность межрегионального сотрудничества и достигли договоренности продолжать углубление взаимодействия в этом направлении.

Эксплуатация действующей АЭС в Мецаморе продлевается в рамках сотрудничества правительства Армении и российской компании "Русатом сервис". Соответствующее решение было принято в декабре 2023 года по итогам завершения основной части заседания армяно-российской межправительственной комиссии. Правительство Армении выделило $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года.

11 февраля 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что функционирование Мецаморской АЭС можно будет продлить до 2046 года.