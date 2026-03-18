Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Грузии в связи с кончиной Илии II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«С чувством глубокой скорби мы восприняли известие о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии, выдающегося религиозного деятеля современности Его Святейшества Илии II.

Его Святейшество Илия II посвятил всю свою жизнь и деятельность служению своему народу и благородным идеалам во имя человечества. Своей деятельностью на пути установления мира, спокойствия на Кавказе, солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога Его Святейшество Илия II занял место в сердцах миллионов людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию.

Его Святейшеству Илии II принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Разделяя горечь этой тяжелой утраты, от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви», - говорится в послании Ильхама Алиева.