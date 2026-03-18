Арагчи допустил, что может стать «потенциальной жертвой» в войне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допускает, что может стать «потенциальной жертвой» в войне с Израилем и США.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр сказал, что в нынешних условиях каждый может стать мишенью: «В последние дни мы видели, что враги не колеблются при выборе целей, будь то места или конкретные лица».

«Я также могу стать мишенью. Однако мы продолжим твердо стоять и действовать во имя целей и интересов нашей страны. Если потребуется, мы пожертвуем своими жизнями ради этих целей», - цитируют министра иранские телеграм-каналы.

Арагчи отметил, что целями противника становятся политические деятели, гражданские лица, ученые и профессора университетов.

Также он отметил, что в результате атак пострадали 53 больницы, многочисленные школы, филиалы банков и жилые дома.

Источник: Azad Iran