Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не оставлять без поддержки и народ Ирана, который выступает против действующего в стране режима.

«Сегодня жители Ирана ожидают от мира того же, что мы 24 февраля, когда началось вторжение России: единства, решительности и скорости. Режимам вроде Ирана нельзя давать время, иначе они убивают больше. Их необходимо останавливать. Это то, что должно было случиться с аятоллами за все войны, что они начали, и с Путиным после войн в Грузии, Сирии, оккупации Крыма», - заявил Зеленский.

Источник: DW