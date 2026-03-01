Аракчи: Иран не намерен закрывать Ормузский пролив в настоящее время

Иран в настоящее время не намерен перекрывать Ормузский пролив или препятствовать судоходству в этом районе, несмотря на военную эскалацию.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не намерены закрывать Ормузский пролив в настоящее время, и на данном этапе у нас нет планов предпринимать какие-либо действия, которые нарушили бы судоходство через него», — сказал он телеканалу Al Jazeera.

