Иран заявил об атаке на военные объекты США в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Иран предпринял массированные ракетные обстрелы американских военных объектов в странах Персидского залива.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), была атакована американская база Эд-Дафра, расположенная в ОАЭ, база Аль-Адири в Кувейте и авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне.

«Иранские ракеты и БПЛА нанесли удары по радарам Patriot, диспетчерской вышке и зенитным сооружениям базы Эд-Дафра, база Шейх-Иса также подверглась обстрелу различными ракетами и беспилотниками», - говорится в тексте.

«Аль-Адири также подверглась массированным ракетным и беспилотным ударам. На этой базе были уничтожены склады оборудования <...>, а также вертолетные площадки», - утверждает КСИР.

Источник: ТАСС