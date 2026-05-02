СМИ: США выводят 5 тысяч американских военнослужащих из Германии

Пентагон считает планы вывода 5 тыс. американских военнослужащих из Германии следствием неготовности европейских союзников США принять на себя лидирующую роль в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя Военного министерства США высокого ранга.

Он назвал "неуместной и бесполезной" критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца военной операции США против Ирана. По его словам, сокращение американского контингента отвечает намерению администрации переключить внимание с Европы на Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион.

"Мы призывали их проявить практический, деловой подход с целью выстроить НАТО при лидерстве Европы. Они не последовали нашему совету, и вот результат", - заявил представитель Пентагона. По его данным, решение о сокращении войск затронет бригадную боевую группу Сухопутных войск США, дислоцированную в ФРГ, батальон дальнобойной артиллерии, который должен прибыть туда в этом году, и потенциально другие войска.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев.