14 военных КСИР погибли во время разминирования территории Ирана
По меньшей мере 14 военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли в ходе разминирования территории Ирана.
Такие цифры публикует иранское агентство Tasnim.
По его данным, еще двое военнослужащих КСИР получили травмы.
Инцидент произошел в провинции Зенджан на северо-западе страны, где солдаты проводят работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся после ударов США и Израиля.
