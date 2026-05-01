14 военных КСИР погибли во время разминирования территории Ирана

По меньшей мере 14 военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли в ходе разминирования территории Ирана.

Такие цифры публикует иранское агентство Tasnim.

По его данным, еще двое военнослужащих КСИР получили травмы.

Инцидент произошел в провинции Зенджан на северо-западе страны, где солдаты проводят работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся после ударов США и Израиля.