У Айгюн Кязимовой проблемы со здоровьем

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова сообщила о проблемах со здоровьем.

Об этом артистка рассказала в своих сторис в Instagram, не став вдаваться в подробности, связанные с состоянием здоровья.

Певица отметила, что вынуждена отменить одно из ранее анонсированных выступлений. При этом она выразила надежду на скорую встречу с поклонниками.

Вот как прокомментировала ситуацию сама артистка: «Из-за возникших проблем со здоровьем я не могу прийти на встречу с вами. Сообщаю своим поклонникам, что в ближайшее время мы реализуем наш запланированный концерт».