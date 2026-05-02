Представители дипкорпуса посетили мечеть в Шуше

Представители аккредитационного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили строящуюся в Шуше мечеть.

Как передает Report, делегация ознакомилась с ходом строительства нового объекта, который призван стать достоянием города.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.