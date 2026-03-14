Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил смерть генерала Абу аль-Касима Бабайана, назначенного на пост главы военной канцелярии верховного лидера Ирана.

Об этом иранское новостное агентство «Фарс» сообщило со ссылкой на пресс-службу армии.

«Генерал Абу аль-Касим Бабайан погиб в результате ударов Израиля и США. Выражаем соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

Точная дата смерти генерала не сообщается.