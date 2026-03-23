Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к лидерам США и Израиля с призывом не наносить удары по гражданскому населению Ирана. Сын свергнутого шаха подчеркнул, что «Иран — это не Исламская Республика».

65-летний сын последнего иранского шаха призвал различать инфраструктуру правящего в Иране режима и гражданские объекты.

«Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана. Инфраструктура Исламской Республики — это механизм репрессий и террора, используемый для того, чтобы это будущее не стало реальностью, — написал Реза Пехлеви в соцсети X. — Иран должен быть защищен. Режим должен быть демонтирован».