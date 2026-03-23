Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

First News Media19:20 - Сегодня
Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Иран приготовил несколько сюрпризов для президента США Дональда Трампа, поэтому в ближайшее время ему стоит "смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть".

Об этом заявило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

"Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что приказал Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Американский лидер также заявил журналистам, что и США, и Иран демонстрируют желание достичь договоренности, у сторон есть "крупные точки соприкосновения".

Источник: ТАСС

