Трамп утверждает, что Иран согласился впредь не обогащать уран

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран дал согласие не заниматься впредь обогащением урана.

"Они согласились", - заявил американский лидер в беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед тем, как отправиться с рабочей поездкой в штат Теннесси. Американский лидер отвечал на вопрос о том, верно ли расценивать его высказывания о ходе контактов с Ираном как то, что Тегеран согласился вообще не заниматься обогащением урана - даже в гражданских целях, в том числе с целью производства изотопов для использования в медицине.