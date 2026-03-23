Дональд Трамп заявил, что может контролировать Ормузский пролив совместно с Ираном

На вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после заключения соглашения с Ираном, Президент США Дональд Трамп ответил, что контроль будет осуществляться совместно.

Как сообщает Reuters, Президент США прокомментировал ход контактов с Ираном в беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед тем, как отправиться с рабочей поездкой в штат Теннесси.

На вопрос репортера кем Ормузский пролив будет контролироваться, Дональд Трамп ответил: «Возможно, мной. Мной и аятоллой... кем бы ни стал следующий аятолла».