Al Jazeera: Вопрос о закрытии Ормузского пролива все еще открыт

Вопрос о полном блокировании Ираном Ормузского пролива еще остается открытым из-за непредсказуемости дальнейших действий США.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских властей.

«Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым, так как со стороны США можно ожидать любых непредсказуемых действий», - отметил иранский деятель. Он пояснил, что Вашингтон «до сих пор отказывается принять два основных условия Тегерана – выплату репараций и публичное признание агрессии против Ирана».

Представитель иранских властей подтвердил, что Тегеран и Вашингтон «через Египет и Турцию обменялись сообщениями с целью снижения напряженности».