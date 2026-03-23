Al Jazeera: США и Иран установили контакт через Египет и Турцию

Иран и США передали друг другу послания для «снижения напряжённости» при посредничестве Египта и Турции.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Собеседник телеканала уточнил, что в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание агрессии» против иранской стороны. Чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп не вправе устанавливать условия и сроки переговоров.

«Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым в ожидании любых безрассудных действий со стороны США»,— заявил он.