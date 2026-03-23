Российские ювелиры стали делать бриллианты из шерсти питомцев

Российские ювелиры предложили необычную услугу — выращивание алмазов из шерсти домашних животных.

Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Специалисты выделяют из меха углерод, а затем при температуре выше 1400 °C и давлении свыше 5 гектопаскалей выращивают алмаз. После огранки получается полноценный бриллиант. Для камня весом в один карат требуется около двух граммов шерсти — столько можно собрать за один-два вычесывания.

Кроме шерсти, использовать можно и когти питомцев. Стоимость такого ювелирного изделия составляет около 4 300 долларов за карат.