Ален Симонян: Признав территориальную целостность Азербайджана, Армения освободила себя от колонизации

Признав в Праге территориальную целостность Азербайджана, Армения тем самым признала и свою собственную территориальную целостность, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, сделав это, Армения освободила себя от «колонизации, превращения в периферийную провинцию и потери власти».

«Тот, кто говорит о Праге в отрицательном ключе, хочет, чтобы Республика Армения не существовала как независимое государство… В Праге мы признали не территорию Азербайджана – мы признали собственную территорию, потому что Армения начинается там, где заканчивается Азербайджан», - заключил Ален Симонян.

Источник: News.am