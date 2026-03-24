В Литве упал украинский военный дрон

На территории Литва обнаружены обломки военного беспилотника, и, по предварительной оценке властей, это может быть украинский дрон, участвовавший в атаке на Ленинградская область, сообщает Delfi.

Обломки были найдены в Варенском районе на юге страны, недалеко от границы с Беларусь. Полиция изучает место падения, ей помогают спасатели. Министерство обороны Литвы сообщило, что дрон не был замечен радарами, поскольку летел на небольшой высоте.

Глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас заявил, что, по предварительным данным, это один из беспилотников, участвовавших в атаке на порт Приморск в Ленинградской области, предположительно сбитый средствами радиоэлектронной борьбы и сбившийся с курса. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также отметила, что дрон, упавший в Варенском районе, был украинским.

Ночью 23 марта украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, включая порт Приморск, где загорелись резервуары с нефтью. Власти региона заявили, что были сбиты более 70 дронов, а в результате атаки на несколько часов был закрыт аэропорт Пулково.

