Трамп стремится достичь сделки с Ираном для прекращения боевых действий

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп, по всей видимости, полон решимости заключить соглашение с Иран, чтобы прекратить боевые действия и снизить напряжённость в регионе.

По информации агентства, Трамп и его команда активно ведут консультации с международными партнёрами и заинтересованными сторонами, оценивая возможность дипломатического урегулирования, которое могло бы остановить эскалацию конфликта и защитить стратегические интересы США и союзников.

Источники Reuters отмечают, что переговорный процесс остаётся сложным из-за противоречий по ключевым вопросам, но американский президент продолжает настаивать на поиске компромиссного решения, которое позволит стабилизировать ситуацию и избежать дальнейших военных столкновений.