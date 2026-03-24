ВЭФ объявил о переносе встречи в Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе

Всемирный экономический форум объявил о переносе сроков запланированной на апрель выездной встречи в Джидде (Саудовская Аравия) из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского делового форума.

«Всемирный экономический форум переносит Глобальную встречу по вопросам сотрудничества и экономического роста, которая была запланирована на апрель 2026 года в Джидде, в свете текущих событий в регионе и по итогам активных консультаций с Министерством экономики и планирования Королевства Саудовская Аравия», - сообщили в ВЭФ.

Перенос мероприятия позволит обеспечить «благоприятные условия, которые помогли бы гарантировать полную реализацию потенциала мероприятия». Организаторы уточнили, что сообщат новые даты встречи позже.

Изначально форум был запланирован на 22-23 апреля. Ожидалось, что в нем примут участие более 1 тыс. представителей бизнеса, политиков, ученых, активистов.

Источник: ТАСС