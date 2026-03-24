Глава Минэнерго Турции опроверг сообщения о прекращении поставок газа из Ирана - ОБНОВЛЕНО

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что проблем с поставками газа в республику из Ирана нет.

"Ничего подобного не происходит. Проблем с поставками природного газа нет. Хранилища заполнены на 71%", - приводит его слова телеканал A Haber.

Таким образом он прокомментировал соответствующую публикацию агентства Bloomberg. Оно ранее сообщило со ссылкой на источники, что Иран якобы остановил поставки газа в Турцию после того, как Израиль на прошлой неделе нанес удар по крупному газовому месторождению Южный Парс.

Иран остановил поставки газа в Турцию после того, как Израиль на прошлой неделе нанес удар по крупному газовому месторождению Южный Парс.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, в 2025 году 14% поставок природного газа в Турцию пришлось на Иран. По данным источников, Анкара продолжает импортировать газ из России и Азербайджана, у страны также есть запасы. Неизвестно, когда поставки из Ирана возобновятся.

18 марта глава администрации района Ассаллуйе иранской провинции Бушер сообщил, что в результате удара Израиля и США на нескольких объектах месторождения Южный Парс возник пожар. В связи с этим Корпус стражей исламской революции объявил о намерении в ближайшее время атаковать объекты нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. После этого компания Qatar Energy сообщила, что площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу, там начался пожар. Министерство обороны Катара указало, что удар баллистическим снарядом был нанесен с территории Ирана. Как позднее добавила Qatar Energy, после полуночи 19 марта ее производственная инфраструктура снова попала под ракетный удар, что спровоцировало еще одно масштабное возгорание.

Источник: ТАСС