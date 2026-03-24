Израиль планирует оккупировать южный Ливан - СМИ

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что израильские вооружённые силы намерены контролировать южный Ливан до реки Литани.

Об этом сообщает Reuters.

Это первый раз, когда Израиль открыто заявил о намерении захватить территории, составляющие почти десятую часть Ливана. Ранее Кац предупреждал ливанское правительство о том, что страна потеряет часть территории, если не разоружит поддерживаемое Тегераном движение «Хезболла».

«Хезболла» втянула Ливан в американо-израильскую конфронтацию с Ираном после обстрела Израиля 2 марта. Во вторник Кац сообщил на встрече с начальником штаба, что армия будет «контролировать оставшиеся мосты и зону безопасности до Литани», создавая «оборонительный буфер».

Река Литани впадает в Средиземное море примерно в 30 км к северу от израильско-ливанской границы.

Актуально

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов - ...

Политика

Спикер парламента Армении - журналистам: Карабах принадлежит Азербайджану - ...

Общество

Дорожная полиция предупреждает: на дорогах ожидается туман!

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с беспорядочной парковкой автомобилей в ...

В мире

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

ЦАХАЛ атаковал топливные станции в Ливане - ВИДЕО

Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Натанзе - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

Последние новости

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

Сегодня, 19:15

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

ЦАХАЛ атаковал топливные станции в Ливане - ВИДЕО

Сегодня, 18:35

Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Сегодня, 18:30

QatarEnergy объявил о форс-мажоре по долгосрочным контрактам на поставку СПГ

Сегодня, 18:25

Ветеран Отечественной войны погиб в страшном ДТП - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США

Сегодня, 18:08

В Китае семь собак во главе с корги прошли 17 км, чтобы вернуться к хозяевам - ВИДЕО

Сегодня, 17:57

Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:46

Израиль планирует оккупировать южный Ливан - СМИ

Сегодня, 17:37

Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля

Сегодня, 17:23

Сахиба Гафарова прибыла в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме - ФОТО

Сегодня, 17:08

Китай создаёт «подводную карту войны» на фоне соперничества с США

Сегодня, 16:58

Тегеран согласился на переговоры с Вашингтоном

Сегодня, 16:45

ВЭФ объявил о переносе встречи в Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе

Сегодня, 16:25

США усиливают помощь Украине - Тиллерсон озвучил новые меры

Сегодня, 16:13

В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород

Сегодня, 16:08

Посла Ирана в Ливане объявили персоной нон-грата

Сегодня, 15:50

Новым секретарем Совбеза Ирана назначили Мохаммада Багера Зольгадра

Сегодня, 15:43

Трамп стремится достичь сделки с Ираном для прекращения боевых действий

Сегодня, 15:38
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40