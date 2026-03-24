Израиль планирует оккупировать южный Ливан - СМИ
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что израильские вооружённые силы намерены контролировать южный Ливан до реки Литани.
Об этом сообщает Reuters.
Это первый раз, когда Израиль открыто заявил о намерении захватить территории, составляющие почти десятую часть Ливана. Ранее Кац предупреждал ливанское правительство о том, что страна потеряет часть территории, если не разоружит поддерживаемое Тегераном движение «Хезболла».
«Хезболла» втянула Ливан в американо-израильскую конфронтацию с Ираном после обстрела Израиля 2 марта. Во вторник Кац сообщил на встрече с начальником штаба, что армия будет «контролировать оставшиеся мосты и зону безопасности до Литани», создавая «оборонительный буфер».
Река Литани впадает в Средиземное море примерно в 30 км к северу от израильско-ливанской границы.