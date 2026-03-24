Шахбаз Шариф: Пакистан готов принять переговоры Ирана и США

First News Media18:08 - Сегодня
Пакистан готов предоставить свою площадку для переговоров по деэскалации на Ближнем Востоке.

Об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях.

"Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по диалогу с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами. При условии согласия США и Ирана, Пакистан готов и считает за честь стать принимающей стороной для содействия содержательным и окончательным переговорам по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - подчеркнул пакистанский премьер.

