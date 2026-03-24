Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

В Азии авиакомпании начали отказываться от перелетов из-за роста цен на топливо и нехватки керосина, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом пишет издание The Bangkok Post.

Согласно заявлению управления гражданской авиации Вьетнама, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines временно откажется от 23 внутренних рейсов уже с 1 апреля. Также начал сокращать число внутренних перелетов и VietJet Airlines. Bamboo Airways в официальном заявлении после новостей объявил, что будет стремиться сохранять рейсы в самые активные периоды, но предупредил, что их частота может быть ниже. Кроме того, авиакомпания призвала власти страны оказать большую поддержку сектору.