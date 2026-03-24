Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства, однако это правило не распространяется на страны, находящиеся в состоянии войны с Ираном.

Такую позицию изложил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И.

«Ормузский пролив открыт для всех, суда могут безопасно проходить, однако находящиеся в состоянии войны государства не входят в этот список», - приводит Центральное телевидение Китая слова Арагчи. Иранский министр поблагодарил Пекин за экстренную гуманитарную помощь и подчеркнул, что Тегеран добивается всеобъемлющего, а не временного прекращения огня.

В свою очередь Ван И заявил, что Пекин выступает против нарушения суверенитета других государств и призывает стороны ухватиться за любую возможность для начала мирного процесса. «Вести диалог всегда лучше, чем продолжать воевать», - отметил он, добавив, что КНР продолжит играть активную роль в охлаждении ситуации на Ближнем Востоке.