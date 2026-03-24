Трамп поделился публикацией Шарифа о готовности поддержать переговоры США и Ирана

Президент США Дональд Трамп поделился публикацией премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который предложил провести переговоры США, Израиля и Ирана в Исламабаде.

Трамп сделал репост в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

"Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по диалогу с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами. При условии согласия США и Ирана, Пакистан готов и считает за честь стать принимающей стороной для содействия содержательным и окончательным переговорам по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - говорится в публикации пакистанского премьера.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.