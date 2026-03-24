В Иране сообщили о повреждении 318 медучреждений из-за авиаударов

По меньшей мере 318 медицинских учреждений в Иране были повреждены в результате ракетных и бомбовых ударов по территории исламской республики.

Об этом сообщил глава Организации экстренной медицинской помощи Джафар Миадфар.

«В результате войны в Рамазан повреждено около 318 объектов, включая 49 станций экстренной помощи, 186 пунктов первой помощи, 40 больничных комплексов», - сказал он в эфире государственного телевидения. По его словам, 12 из 40 поврежденных больниц на данный момент полностью выведены из эксплуатации.

Источник: ТАСС