Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке

First News Media22:00 - 24 / 03 / 2026
Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке

Турция принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

«Мы полны решимости сохранить нашу страну за пределами этого огненного кольца. Мы решительно не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что в условиях войны на Ближнем Востоке Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами. По его словам, стороны конфликта прибегают к хитростям в попытках втянуть в него другие страны, однако Анкара успешно обходит эти «ловушки».

Актуально

В мире

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

В мире

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

В мире

Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

В Стамбуле обрушились два жилых здания, 1 человек погиб - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Последние новости

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Сегодня, 00:00

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

24 / 03 / 2026, 23:50

В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

24 / 03 / 2026, 23:40

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

24 / 03 / 2026, 23:20

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

24 / 03 / 2026, 23:15

Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

24 / 03 / 2026, 23:00

В Баку ограничат движение транспорта на некоторых улицах

24 / 03 / 2026, 22:40

США планируют развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке

24 / 03 / 2026, 22:20

Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке

24 / 03 / 2026, 22:00

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

24 / 03 / 2026, 21:40

Азербайджан и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

24 / 03 / 2026, 21:20

Глава Минэнерго Турции опроверг сообщения о прекращении поставок газа из Ирана - ОБНОВЛЕНО

24 / 03 / 2026, 21:00

Эрдоган призвал не позволять Израилю сорвать урегулирование конфликта вокруг Ирана

24 / 03 / 2026, 20:40

В Россию начали завозить трудовых мигрантов из Шри-Ланки из-за нехватки рабочих рук

24 / 03 / 2026, 20:20

Трамп поделился публикацией Шарифа о готовности поддержать переговоры США и Ирана

24 / 03 / 2026, 20:00

Руководство минобороны Азербайджана посетило военный госпиталь - ФОТО

24 / 03 / 2026, 19:50

Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

24 / 03 / 2026, 19:33

Будут ли аннулированы результаты экзаменов тех, кто использовал стираемые ручки? — ОФИЦИАЛЬНО

24 / 03 / 2026, 19:30

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

24 / 03 / 2026, 19:15

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

24 / 03 / 2026, 19:00
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40