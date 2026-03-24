США планируют развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке

Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«Пентагон планирует перебросить на Ближний Восток около 3000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США для поддержки операций против Ирана», — утверждается в публикации.

По данным издания, письменный приказ ожидается в ближайшие часы. При этом в материале отмечается, что решение о размещении войск в Иране еще не принято.