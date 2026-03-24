Страны Персидского залива отговорили Дональд Трамп от удара по Ирану - Bloomberg

Партнеры Вашингтона предупредили, что возможная эскалация может привести к катастрофическим последствиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, нанесение серьезного ущерба энергетическому сектору Ирана способно спровоцировать дестабилизацию страны и фактически превратить ее в «несостоявшееся государство» после завершения конфликта.

Как отмечает агентство, решение Трампа отложить удары также связано с попыткой снизить напряженность на рынках — на фоне его заявления цены на нефть пошли вниз.

Ранее, 21 марта, Трамп потребовал от Ирана в течение двух суток обеспечить открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае ударами по энергетическим объектам. Однако уже 23 марта он заявил о «продуктивных контактах» между Вашингтоном и Тегераном и поручил Пентагону отложить возможные удары на пять дней.

При этом иранская сторона факт переговоров с США отрицает.

По словам Трампа, в обсуждениях участвовали его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Личности представителей Ирана он не раскрыл, отметив лишь, что речь идет о «высокопоставленном и уважаемом лидере». Ряд СМИ ранее сообщал о возможном участии в переговорах спикера парламента Ирана Мохаммадбагера Галибафа, однако он эту информацию опроверг.