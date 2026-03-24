Sony близка к продаже 51% бизнеса домашних развлечений TCL

Как сообщает Bloomberg, компания Sony близка к заключению сделки по продаже 51% своего бизнеса домашних развлечений, включая бренд телевизоров Bravia, компании TCL Electronics примерно за $1 млрд.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в январе, при этом обязывающие соглашения планируется заключить к концу марта 2026 года. Запуск совместного предприятия намечен на апрель 2027 года.

Сделка позволит TCL получить контроль над крупной частью бизнеса Sony в сегменте домашних развлечений, а Sony сосредоточиться на стратегически важных направлениях, сохранив долю в новом совместном предприятии.