Армия США отказывается от своего самого мощного лазерного оружия

Как соо бщает Laser Wars со ссылкой на мартовск ий отчёт Исследовательская служба Конгресса США (CRS), армия США отказалась от 300-киловаттной лазерной системы IFPC-HEL «Valkyrie» в пользу новой модели.

Вместо четырёх прототипов будет создан один, который сейчас проходит финальные лабораторные испытания в Lockheed Martin и летом будет протестирован на полигоне Dugway.

Прототип не поступит в армию до сентября и будет использован для программы Joint Laser Warfighting System (JLWS), нацеленной на противовоздушную оборону от крылатых ракет и дронов. Ранее армия планировала перевести IFPC-HEL в полевые испытания после успешных тестов, однако контракт с Lockheed Martin был сокращён.

Лазеры, подобные IFPC-HEL, сложно применять против крылатых ракет из-за их высокой скорости и прочного корпуса, поэтому рассматриваются импульсные лазеры с короткими вспышками. Параллельно ВМС и Управление военно-морских исследований развивают системы HELCAP и SONGBOW, а инициатива HELSI работает над мегаваттными лазерами для защиты от баллистических и гиперзвуковых угроз.

Причины отказа армии от IFPC-HEL в отчёте CRS не раскрываются, но это продолжение политики отказа от предыдущих систем в пользу более новых и мощных разработок.