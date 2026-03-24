Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к переговорам для прекращения военных действий в Иране

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "настало время сесть за стол переговоров и положить конец военным действиям" в Иране.

По её словам, конфликт в Иране оказывает значительное влияние на мировые рынки энергоресурсов, и последствия этого уже ощущают европейские предприятия и граждане. «Мы все видим, как растут цены на газ и нефть, и это напрямую отражается на экономике и социальной стабильности», – приводит слова главы ЕК телеканал CNN.

Отмечается, что энергетический аспект конфликта приобретает особую важность, так как Иран играет ключевую роль в поставках нефти и газа на мировой рынок. Любое продолжение военных действий может серьёзно повлиять на цены на энергоносители, а также на экономику стран ЕС и их союзников.

Ранее ЕС уже выступал с призывами к сдержанности и диалогу, привлекая к переговорам страны Ближнего Востока и международных посредников, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Фон дер Ляйен подчеркнула, что «Еврокомиссия готова координировать усилия с международными партнёрами для достижения устойчивого мира».