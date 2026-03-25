Премьер Испании: Израиль хочет устроить в Ливане те же разрушения, что в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится устроить в Ливане такие же разрушения, как в секторе Газа.
Такое мнение выразил председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
Он напомнил о негативных последствиях военной операции США и еврейского государства в Иране. Санчес считает, что цель Нетаньяху - это "повторение в Ливане тех же разрушений и страданий, как в Газе".
Санчес выразил мнение, что "инициаторы этой незаконной войны" добились дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Это настоящая трагедия, потому что последнее, что было нужно миру - это еще одна война, и в этот раз незаконная, абсурдная, жестокая война, которая отвлекает нас от наших экономических, социальных и экологических целей", - считает премьер.
"Это война - огромная ошибка", - заключил он.
Источник: ТАСС